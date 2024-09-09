«Как можно потерять такую семью»: Болгар умилила подписчиков новым снимком с Дуровым и детьми

Называющая себя матерью детей основателя Telegram Ирина Болгар продолжает доказывать, что говорит правду. Женщина опубликовала в социальных сетях снимок с миллиардером, сделанный во время третьей беременности.

На фото беременная третьим ребенком Ирина и Павел стоят в квартире у накрытого стола. Предприниматель держит на руках малыша, а его дочка заинтересовалась угощениями.

Болгар одета в свободное платье, подчеркивающее ее живот. Видно, что она находится на одном из последних сроков беременности.

В подписи к видео Ирина пояснила, что кадры сделаны до того, как семья переехала в Европу в 2018 году. Вероятно, они сфотографировались в Санкт-Петербурге.

В комментариях подписчики отметили, что Павел выглядит на снимках совсем иначе.

«Павел тут такой обычный, такой настоящий. А не киборг, как сейчас. И чем ему не нравилась его семья?»; «Как можно потерять такую семью»; «Милотаа», — пишут в комментариях.

Женщина утверждает, что познакомилась с Дуровым еще в Санкт-Петербурге. По образованию она юрист. Официально Ирина и Павел расписаны не были.

Недавно Ирина Болгар приехала в Париж, где находится после задержания Павел Дуров. Она не пояснила цель своей поездки.