В Сети появились кадры с девичника молодой жены актера Александра Петрова в бане

Молодая жена актера Александра Петрова Виктория перед пышной свадьбой решила развлечься с лучшими подругами на девичнике. Вечеринку девушка устроила весьма дерзкую и выбрала местом проведения баню.

Торжество, которое обсуждают уже на протяжении пары месяцев, назначено на 25 ноября. Ожидается, что это будет масштабное событие, в которое было вложено несколько миллионов. Тем не менее, несмотря на размах самой свадьбы, девичник супруга артиста решила устроить довольно простой, но зато с близкими подругами. Девушки собрались в парилке, подготовили десерты с провокационными надписями, торт с Серканом Болатом и алкогольные коктейли.

Кадры с вечеринки Виктории были опубликованы в социальных сетях. Судя по ним, она хорошо отдохнула в этот вечер: было много танцев, выпивки и веселья.