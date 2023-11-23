Молодую жену Александра Петрова заподозрили в беременности после нового фото

Расписалась пара спонтанно в одном из столичных ЗАГСов. Свадьбу же они планируют провести в ближайшее время. Такую поспешность многие поклонники объясняют тем, что Виктория, вероятно, может ждать ребенка от Александра. На последнем снимке, что был опубликован в Интернете, некоторые фанаты разглядели округлившийся животик, прикрытый объемной одеждой. Впрочем, вполне может быть, что супруга актера и не находится в положении. Пока комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее стало известно, что Александр Петров привез молодую жену в родной Переславль-Залесский, где проживает его мать.