В Сети появилась выписка Моргенштерна* из психиатрической клиники: подробности

В конце прошлого года рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) выложил видео, в котором рассказал, что 2024 год был худшим в его жизни. Артист пожаловался на проблемы с ментальным здоровьем. Сейчас выяснилось, что психиатр выявил у исполнителя биполярное расстройство и тяжелую депрессию без психотических симптомов.

Моргенштерн* лечился в психиатрической клинике Израиля. Рэпер обратился к врачу-психиатру 8 октября 2024 года. До этого он также получал медицинскую помощь, но в то время употреблял психоактивные вещества, пишет Super.ru.

На протяжении нескольких лет, сообщает источник, у пациента наблюдались резкие смены настроения: депрессивные состояния и гипоманиакальные фазы, которые сопровождались ощущением духовного подъема, физической и психической бодростью.

В заключении также сказано, что в ходе беседы пациент предъявил жалобы на депрессивное состояние, ангедонию, тоску до нежелания жить, страх контакта с окружающими, нервные срывы, ощущение безысходности.

«В то же время отмечает, что примерно полгода назад в течение двух месяцев находился в маниакальном состоянии, которое проявлялось не только измененным аффектом, но и бредовыми мыслями из спектра идей величия, к которым в дальнейшем присоединились некие параноидные идеи», — указано в выписке.

В заключении сказано, что у Моргенштерна* выявили биполярное расстройство и тяжелую депрессию без психотических симптомов. Артисту назначили медикаментозное лечение и прописали пять видов лекарств.

Ранее певец прокомментировал инцидент, произошедши во время выступления на частной вечеринке в Куршевеле.

*(признан иноагентом на территории РФ)