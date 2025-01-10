«Попробуйте мои ботиночки на себя примерить»: Моргенштерн* оправдался за пьяный концерт в Куршевеле

Уехавший из России блогер и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) прокомментировал инцидент, произошедши во время выступления на частной вечеринке в Куршевеле. Артист вышел на сцену в нетрезвом состоянии и упал перед зрителями. Как заверил Моргенштерн* в своем блоге, ему не стыдно за произошедшее.

«Вы попробуйте мои ботиночки на себя примерить, я бы посмотрел, что с вами было», — заявил скандальный музыкант.

Алишер* также поблагодарил оставшихся поклонников, которые поддержали его, и отметил, что очень дорожит теми, кто сопереживает ему.

«Я и представить не мог, какую огромную поддержку получу, показавшись в Интернете слабым», — признался 26-летний артист.

Ранее рэпер Моргенштерн* признал себя «сверхзависимым человеком» и признался, что прошел необходимый курс лечения. Артист пояснил, что от одной из зависимостей ему удалось избавиться, но все же он назвал 2024 год самым худшим в своей жизни. Артист также заявил, что испытывает проблемы с ментальным здоровьем, поэтому он планирует отправиться в реабилитационный центр.

*Признан иностранным агентом на территории России