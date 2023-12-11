В Сети появилась петиция с просьбой записать новогоднее обращение Пугачевой, об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Авторский канал, который ведет Ксения Собчак обратил внимание на петицию на сайте Change.org, согласно которой поклонники Аллы Пугачевой просят ее записать новогоднее обращение к народу России.

«Мы просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках, чтобы каждый россиянин (и не только!) мог посмотреть честное и душевное обращение от важного и дорогого человека», - написали авторы инициативы.

Отметим, что Пугачева однажды уже обращалась к россиянам с телевидения. Так, в 1995 году вместо Бориса Ельцина на НТВ с поздравлениями перед боем курантов выступила именно певица.

В ту ночь Пугачева пожелала народу, чтобы «продукты были качествен­ными» и чтобы можно было «безбояз­ненно гулять по вечерам». В финале она произнесла фразу: «Давайте чокнемся шампанским в Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем».

Ранее мы писали о том, что фаворит Аллы Пугачевой высказался о потерянных волосах певицы после Чернобыля.