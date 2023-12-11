Фаворит Аллы Пугачевой высказался о потерянных волосах певицы после Чернобыля

Сергей Савин рассказал, что не замечал потери волос у Пугачевой после Чернобыля, об этом сообщает aif.ru.

Сергей Савин стал победителем проекта «Фактор А», председателем жюри которого была Алла Пугачева. Именно с музыкантом, по слухам, крутила роман знаменитая певица. Савин входил в близкий круг Примадонны, поэтому журналисты зачастую обращаются именно к нему, когда их интересует жизнь певицы.

В 1986 году в Чернобыле произошла самая страшная техногенная катастрофа - авария на АЭС. Тогда перед ликвидаторами выступали многие звезды, среди которых была и Алла Пугачева. Позже певица рассказывала о том, что ее здоровье пострадало из-за облучения.

«И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля спасибо, хоть что-то осталось)», - заявляла она.

По словам Сергея Савина, он никогда не замечал проблем с волосами у Пугачевой.

«Ничего подобного – имею в виду потерю волос – я не замечал. И не видел, чтобы Алла Борисовна носила парики», - признался он.

При этом музыкант заявил, что гордится Примадонной, которая рискуя своим здоровьем выступила перед ликвидаторами.

«Зная лично эту героическую женщину, я не удивлен, что Пугачева поехала выступать перед ликвидаторами. Для нее это норма, так как она действительно с большим уважением и почтением относилась к людям, которые пострадали во имя дела», - рассказал он.

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