Продюсер Павел Рудченко назвал причины отмены концертов Анны Asti. Об этом сообщает Абзац.

Несколько дней назад в прессе сообщили о том, что концертный тур Анны Дзюбы, более известной как Анна Asti, находится под угрозой срыва. Тогда стало известно об отмене выступлений певицы в ряде городов: Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

По мнению продюсера Павла Рудченко, это может быть связано с «голой» вечеринкой, на которой пела Asti. Он заявил, что певица, в отличие от своих коллег, так и не принесла публичных извинений после скандала.

«Мне казалось, что к весне ситуация с „голой“ вечеринкой уже должна была разрешиться, ведь большинство её участников раскаялись — они поехали в Донбасс. А Анна не поехала пока никуда. Сейчас у неё отменяются концерты», — рассказал он.

Рудченко предположил, что знаменитость не успела посетить ДНР и ЛНР из-за болезни и отпуска. Он допустил, что певица вскоре может пойти на этот шаг.

Ранее мы писали о том, что представители певца Artik опровергли отказ музыканта выступать перед россиянами.