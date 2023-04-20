В Сети обсуждают жениха дочери Любови Успенской после публикации фото в свадебном платье

Любовь Успенская считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шо-бизнесе. Публику интересует не только личная жизнь артистки, но и ее взаимоотношения с дочерью, которые в последнее время стали налаживаться. К слову, на этот раз 33-летняя Татьяна Плаксина стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что в распоряжение Telegram-канала «Super» попала фотография, на которой девушка предстала в свадебном платье. После этого в Сети стали обсуждать предполагаемого жениха Плаксиной.

Не так давно Татьяна была замечена с неизвестным мужчиной на публике. Знаменитость не скрывала чувств к избраннику и трогательно к нему прижималась. Однако на данный момент неизвестно, кем является этот высокий брюнет. К слову, в недавнем прошлом наследница Успенской представила общественности Константина. Девушка говорила, что он сыграл важную роль в ее жизни.

Отметим, на снимке Плаксина предстала в коротком белом платье и дополнила образ высокими сапогами на каблуке и фатой на голове. Для пользователей Сети является загадкой: на самом ли деле Татьяна вышла замуж, или она просто надела такой наряд для привлечения внимания к новому проекту.

На данный момент ни Успенская, ни ее дочь никак не комментировали ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Любовь назвала «завистливыми и злыми бабами» тех, кто считает ее вульгарной. Подробности смотрите в этой статье.