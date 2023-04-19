«Показывают свои опухшие рожи»: Успенская резко ответила на обвинения в вульгарности

Несмотря на то, что Любови Успенской в следующем году уже исполнится 70 лет, отказывать себе в удовольствии примерять откровенные наряды она не собирается. На сцене и красных дорожках певица часто появляется в мини-юбках, шортах, декольтированных платьях и прозрачных лосинах, за что ее часто и осуждают поклонники. Сама же звезда шансона считает, что выглядит стильно, и в ее образах нет совершенно ничего вульгарного.

Успенская заявила, что все нормальные люди ее не критикуют, так как понимают, что ее сексуальность в нарядах уместна и выглядит красиво. А вот негатив ей посылают только «завистливые бабы». К ним певица уже привыкла, поэтому даже не слушает, что они про нее говорят.

«Если я оделась так, я конечно ожидаю от завистливых баб, которые говорят: надо достойно стареть. И показывают свои опухшие рожи... Да и старей себе! Это зависть. Ни один человек нормальный не скажет, что это стыдно, позорно. Все умные люди со вкусом поймут, что это достойно. Сегодня Мадонна позволяет себе быть обнаженной, Шер. А что, мы хуже?» - заявила Любовь Залмановна корреспонденту «Муз.ТВ»

К слову, недавно любовь артистки к эффектным нарядам едва не обернулась для нее позором. В эфире шоу «Две звезды. Отцы и дети» у Успенской разошелся костюм прямо на животе.