В Сети обсуждают скандальное выступление дочери Варум в американском баре: устроила провокацию

Весной 25-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета объявила, что собирается выступать в американских барах вместе со своей музыкальной группой. В Сети появились кадры с концерта коллектива, которые вызвали возмущения пользователей. Дело в том, что звездная наследница устроила провокацию, которую не поддержали российские поклонники. Об этом сообщает «7Дней.ru».

По данным источника, перед выступлением Елизавета травмировала ногу, но свой выход на сцену отменять не стала. Вместо этого она попросила установить для нее стул, на который она могла бы опираться. В какой-то момент во время концерта девушка вошла в кураж и забралась на высокий табурет. При этом у нее был провокационный внешний вид. Певица не надела футболку.

Поведение дочери Варум на сцене возмутило некоторых пользователей. Они заявили, что ее мать никогда не позволяла себе подобного на концертах.

Отметим, что строить музыкальную карьеру, как и родители, Елизавета решила еще в школе. Причем добиваться всего она захотела сама. Группу она собрала без помощи мамы и папы, и сейчас артистка самостоятельно работает над репертуаром.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько зарабатывает Анжелика Варум на корпоративах.