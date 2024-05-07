«Приличные суммы»: раскрыты размеры гонораров певицы Анжелики Варум

Певица Анжелика Варум, несмотря на сокращение числа концертов, по-прежнему востребована у зрителей. Ее приглашают выступить как с мужем Леонидом Агутиным, так и без него. По словам музыкального продюсера и шоумена Сергея Дворцова, артистка на сегодняшний день зарабатывает прилично – ее выезд на корпоратив стоит 1,5-2 миллиона рублей. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Несмотря на то, что у многих Варум ассоциируется исключительно с Агутиным, она дает и сольные выступления. Продюсер отметил, что она является настоящей звездой, которую любит публика, поэтому она не зависит от мужа.

«У них достаточно семейный творческий тандем. У них нет друг с другом контракта, так что они вполне могут выступать сольно. Анжелика Варум профессионал своего дела, все-таки звезда, у нее есть хиты, и она по сей день зарабатывает хорошие деньги и без Леонида. Но у них прекраснейший дуэт, когда они вдвоем, действительно, это определенное вдохновение. С точки зрения зрителей, это интересно, это вкусно», - заявил Дворцов.

По словам эксперта, гонорары у Варум приличные, хоть и не заоблачные. Короткий выход на сцену обходится заказчикам дешевле, а полноценный концерт с выездом, соответственно, дороже.

«Ее гонорарная история сейчас не такая и завышенная, но и не маленькая - от 700-800 тысяч рублей за 45-минутную программу. Выезд, какие-то корпоративы – 1,5-2 миллиона рублей. Я считаю, это приличные суммы. Так что Анжелика может вполне зарабатывать и без Леонида», - поделился продюсер.

К слову, в последнее время Варум нередко попадает в скандальные истории. Одна из них была связана с использованием фонограммы на концерте. Дворцов подчеркнул, что Анжелика и раньше часто пела не в живую, но делала это для того, чтобы не вредить голосовым связкам.

«Я против фонограмм на нашей эстраде, потому что это уже звучит непрофессионально. Да, наши артисты, мои коллеги, как и Анжелика, возможно, могут включать фонограмму, но при одном условии – если до этого был гастрольный тур из минимум пяти городов, и ты находишься в энергетическом упадке. Эта вероятность вполне реальна, - отметил продюсер. — Я думаю Анжелика частенько и раньше использовала фонограмму, но с целью сохранения своего здоровья. Я это приветствую».

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