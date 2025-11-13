В Сети обратили внимание на 71-летнего басиста певицы Лолиты Милявской

В соцсетях завирусился ролик с 71-летним басистом певицы Лолиты Милявской. Анатолий Куликов украшает сцену вместе с самой артисткой на каждом концерте.

Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Певица рассказала, что сотрудничает с Куликовым 13 лет. Артистка называет члена своей команды Толиком.

Музыкант всегда стильно выглядит на выступлениях, носит длинные волосы. Куликов, помимо партии бас-гитары, исполняет роль бэк-вокала.

В Сети пишут: «Дольше танцоров Булановой работает только гитарист Лолиты. Шок в шоке».

Ранее сообщалось, что гитарист певицы Надежды Кадышевой стал новым «крашем» зумеров. В один день музыкант буквально проснулся знаменитым: под его фотографиями появились десятки комментариев. О молодом человеке известно, что он любит путешествовать, занимается моделингом, воспитывает дочь, в его аккаунте в соцсетях много снимков с наследницей.