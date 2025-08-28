Гитарист Надежды Кадышевой стал новым крашем у зумеров: что о нем известно

Новым «крашем» зумеров назвали гитариста певицы Надежды Кадышевой Дмитрия. После недавнего концерта участник ансамбля «Золотое кольцо» проснулся знаменитым: под его фотографиями появились десятки восторженных комментариев.

На это обратило внимание издание Woman.ru.

На концерте певицы зал взрывался аплодисментами и криками, как только на экранах появлялся Дмитрий. В один момент поклонники и вовсе попросили гитариста сыграть соло.

Под комментариями музыканта в соцсетях пишут: «Гитарист Дмитрий лучший», «Вы добавили огонь во вчерашний концерт», «Вы, когда утром проснетесь, знайте, что мы всю ночь вчера не спали».

О гитаристе Кадышевой известно, что он занимается моделингом, любит путешествовать, был на Мальдивах, в Таиланде, ОАЭ. У Дмитрия есть 10-летняя дочь – в его аккаунте много фотографий с наследницей. При этом снимков жены нет – неизвестно, свободен ли краш зумеров.

Отметим, что сначала волну популярности получила сама Кадышева. Вскоре соцсети взорвали танцоры Татьяны Булановой – их простые движения покорили сердца интернет-пользователей.

Ранее сообщалось, что певица подняла гонорар за концерт после популярности в Сети.