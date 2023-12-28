В Сети нашли фото предполагаемой новой возлюбленной экс-мужа Марии Погребняк

В Сети появилось фото предполагаемой новой возлюбленной бывшего мужа модели Марии Погребняк. Футболиста уже неоднократно замечали в компании рыжеволосой спутницы.

Павел Погребняк развелся с супругой в 2023 году после 17-ти лет совместной жизни. Ходили разные слухи о причинах расставания спортсмена с блогером. Говорили даже, что в паре могли быть измены, но официально эта информация не подтверждалась. В любом случае бывшим возлюбленным удалось остаться друзьями и продолжить общаться ради детей.

Мария уже давно не скрывает, что счастлива в новых отношениях, а вот Павел все это время о личной жизни предпочитал не говорить. Тем не менее, его часто видели вместе с неизвестной рыжеволосой девушкой. А недавно Погребняк поделился совместным фото с ней. На нем он приобнимал спутницу на фоне шаров в форме сердец. Однако никаких заявлений футболист по-прежнему предпочитает не делать.