35-летняя Мария Погребняк призналась, что экстремально похудела из-за болезни

Блогер Мария Погребняк призналась, в чем причина ее экстремального похудения. Оказалось, что это связано с болезнью.

На пост Погребняк в соцсетях обратил внимание сайт «Вокруг ТВ».

35-летняя блогер написала: «Очень сильно похудела из-за болезни».

За несколько дней до этого бывшая жена футболиста Павла Погребняка рассказывала о вирусной инфекции. Болезнь выбила бизнесвумен из привычного графика, причем надолго. Несмотря на состояние, вместе с сыновьями Мария украсила дом к Новому году и сняла их занятие на видео. Попутно Погребняк рассказывала, что «вирус свалил с ног» и это первый день, когда она почувствовала себя лучше.

Летом блогер делилась, что при росте 170 сантиметров весит 47 кг. Она называла этот вес идеальным.

В 2023 году Погребняк развелась с футболистом. Решение принимала Мария. Позже она намекала, что жалеет об этом.