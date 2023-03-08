Авербух и окружение Костомарова по-разному рассказали о его состоянии на данный момент

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось. Об этом сообщил коллега спортсмена, постановщик ледовых шоу Илья Авербух. При этом два источника в окружении фигуриста заявили, что изменений не прослеживается.

Материалы, рассказывающие о состоянии Костомарова, вышли с разницей в 5 часов.

РБК со ссылкой на два источника сообщил днем, что на данный момент нет ни ухудшений, ни улучшений. Состояние Костомарова стабильное, врачи не видят каких-либо изменений.

Авербух сообщил «Матч ТВ» немного иную информацию: «На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова». Соответствующая новость была опубликована вечером 8 марта.

Спортсмен добавил, что близкие «держат кулаки, молятся и верят, что Рома поправится». Он сказал отдельные слова в адрес супруги Костомарова Оксаны Домниной и мамы фигуриста. Авербух отметил, что «на их плечи легло очень много испытаний», но женщины держатся.

Дополнительно Авербух сказал о гастрольном туре в поддержку Костомарова. Он напомнил, что в каждом городе, где запланировано выступление, установлены боксы для писем, в которых можно поддержать фигуриста.

«Мы бережно берем все письма и передаем Оксане Домниной… Это поможет Роме пройти страшное испытание», - считает он.

Ранее сообщалось, что сепсис у Костомарова продолжает прогрессировать. Врачи предложили отрезать руки и ноги еще выше, чтобы остановить отмирание тканей.