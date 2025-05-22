В Сети молодую жену Андрея Макаревича* назвали ровесницей 71-летнего певца
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Уехавший из РФ Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) снялся с женой Эйнат Кляйн. Напомним, что при рождении она получила имя Инна Калинина, но сменила его после переезда в Израиль. В Сети молодую супругу звезды назвали ровесницей 71-летнего певца.
На новых кадрах певец позировал рядом с женой. Он был в черном пиджаке с рубашкой, а она в платье в цветочек. Эйнат положила руку на плечо артиста и смотрела в камеру.
«Иноагент Макаревич* и его жена выглядят ровесниками. При этом музыканту 71 год, а супруга (в миру – Инна Калинина) на 30 лет моложе», – говорится в сообщении Telegram-канала «НеМалахов».
Напомним, что супруги поженились в 2019 году, а через три года у них родился сын. Женщина рожала в Тель-Авиве и заявляла, что у ребенка не будет российского гражданства. Певец согласился с этим. По мнению артиста, израильских документов сыну будет достаточно.
Ранее мы писали о том, что уехавший из РФ Андрей Макаревич* признался в любви к Израилю и его жителям.
*признан иноагентом на территории РФ