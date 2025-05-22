В Сети молодую жену Андрея Макаревича* назвали ровесницей 71-летнего певца

Уехавший из РФ Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) снялся с женой Эйнат Кляйн. Напомним, что при рождении она получила имя Инна Калинина, но сменила его после переезда в Израиль. В Сети молодую супругу звезды назвали ровесницей 71-летнего певца.

На новых кадрах певец позировал рядом с женой. Он был в черном пиджаке с рубашкой, а она в платье в цветочек. Эйнат положила руку на плечо артиста и смотрела в камеру.

«Иноагент Макаревич* и его жена выглядят ровесниками. При этом музыканту 71 год, а супруга (в миру – Инна Калинина) на 30 лет моложе», – говорится в сообщении Telegram-канала «НеМалахов».