В Сеть утекло новое скандальное видео с полностью голым футболистом Артемом Дзюбой

В 2020 году футболист Артем Дзюба стал героем всех скандальных новостей. СМИ и Телеграм-каналы активно обсуждали видео, угодившее в Сеть, на котором спортсмен занимался самоудовлетворением. После этого у него начались большие проблемы в карьере. И теперь спустя почти три года ситуация повторилась.

Сегодня, 9 июня, поклонники вновь увидели именитого футболиста полностью обнаженным. В социальных сетях уже распространяется ролик, на котором он совершенно без одежды лежит на постели и занимает разные позы. Половой орган при этом Артем пытался скрыть руками, но получалось не всегда.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Пятым каналом прокомментировал новые компрометирующие кадры и посоветовал Дзюбе стать большее разборчивым с девушками, так как вероятно, что именно из-за действий дамы поклонники вновь увидели его нагим.

«Либо Артем эксгибиционистом сам себя выставил (что вряд ли), либо у девушки как-то это видео ушло: украли или она профурсетка. Артему давно пора стать более разборчивым», - отреагировал на произошедшее Милонов.

Ранее на слив интимных кадров в Сеть пожаловалась поющая телеведущая Ольга Бузова. Она заявила, что кто-то сделал это специально, поэтому она понимает Дзюбу и поддерживает его в этой неловкой ситуации.