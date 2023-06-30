В Сеть слили кадры невышедшей программы с участием Пугачевой, снятой перед Израилем

В Сеть слили кадры программы с участием певицы Аллы Пугачевой. Съемки проходили перед ее отъездом в Израиль. Однако программа не вышла в эфир.

Кадры оказались в распоряжении Telegram-канала «Самые сливки».

По всей видимости, Пугачева снялась в программе мужа, юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). На опубликованных фотографиях видно других знаменитостей: рядом с Пугачевой позируют ведущая Екатерина Стриженова, певица Кристина Орбакайте, исполнитель Игорь Николаев, поэт-песенник Илья Резник.

Однако передача так и не вышла в эфир, а ведущего вскоре заменили на артиста балета Николая Цискаридзе.

Ранее певец Прохор Шаляпин призвал прекратить называть Пугачеву, а также певиц Ирину Аллегрову и Софию Ротару великими. Он считает, что пройдет время и никто не вспомнит российских звезд. Творчество, которое несет Примадонна, не сохранится надолго, зато в памяти останется история ее личной жизни, в частности, о количестве мужей, считает музыкант.