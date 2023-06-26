«Фамилию не вспомним»: Аллу Пугачеву потребовали прекратить называть великой

Певец Прохор Шаляпин призвал прекратить называть ряд артистов, включая Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Ирину Аллегрову, великими. Он считает, что спустя время никто не вспомнит российских звезд.

Шаляпину надоела «бесконечная хвальба» в адрес исполнителей. По его мнению, представители шоу-бизнеса не относятся к тем, кого можно считать великими.

«Ни одну фамилию мы не вспомним через 200 или через 300 лет», - сказал Шаляпин сайту mk.ru.

Он поддержал отказ Пугачевой от сольных концертов: певица уже все заработала, считает артист. Он заявил, что творчество Примадонны – «не так культура, которая останется в России на протяжении долгого времени». Никто, даже сам Шаляпин, не будет интересен потомкам. Останутся в памяти истории их личной жизни: количество жен и мужей.

«Чтобы стать великой, нужно для общества что-то сделать, а не песни петь», - заключил музыкант.

Ранее мы писали, что Пугачева увеличила губы.