В Сеть попало леденящее душу фото окровавленной Катерины Шпицы

37-летняя актриса театра и кино Катерина Шпица редко является героиней скандальных историй и ведет закрытый образ жизни. Поклонники восхищаются внешними данными шатенки. На днях в Сети появилось ее фото с окровавленным лицом. Многие пришли в ужас от вида звезды.

Знаменитость рассказала, что снимается в новом интересном проекте. Но участие в нем дается ей тяжело. Она вынуждена рисковать своим здоровьем. Недавно Катерине пришлось провести долгое время на морозе. Измученная артистка вышла на связь с фанатами.

«Сразу после кадра с дождем в минус пять. Лед – настоящий, заполученный в процессе. Все не так страшно, по кадру была еще куртка. И после дубля сразу теплая шапка на шапочку для душа, чтоб дойти до тепла. Сегодня я жива-здорова», – поделилась звезда.