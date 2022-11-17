В Сеть попало леденящее душу фото окровавленной Катерины Шпицы
37-летняя актриса театра и кино Катерина Шпица редко является героиней скандальных историй и ведет закрытый образ жизни. Поклонники восхищаются внешними данными шатенки. На днях в Сети появилось ее фото с окровавленным лицом. Многие пришли в ужас от вида звезды.
Знаменитость рассказала, что снимается в новом интересном проекте. Но участие в нем дается ей тяжело. Она вынуждена рисковать своим здоровьем. Недавно Катерине пришлось провести долгое время на морозе. Измученная артистка вышла на связь с фанатами.
«Сразу после кадра с дождем в минус пять. Лед – настоящий, заполученный в процессе. Все не так страшно, по кадру была еще куртка. И после дубля сразу теплая шапка на шапочку для душа, чтоб дойти до тепла. Сегодня я жива-здорова», – поделилась звезда.
Фото: Соцсети Катерины Шпицы
Шпица с грустью отметила, что ей было бы приятнее сниматься в более южном регионе. Но девушка вынуждена терпеть капризную московскую погоду. «Придется выстоять», – добавила актриса.
Чуть позже знаменитость рассказала, что снималась в гидрокостюме. Поклонники поддержали Катерину и признались, что не каждый из них смог бы работать в таких условиях.
Ранее мы писали о том, как нынешний муж Шпицы относится к ее сыну от прошлого брака.