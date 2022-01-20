«Руслан для него значимый взрослый»: Катерина Шпица рассказала об отношениях сына и нового мужа
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В интервью 7Days Шпица рассказала, что несмотря на то, что развод дался ей тяжело, ей удалось объяснить маленькому сыну, что так случается. «Так произошло. Мы с папой оба хорошие люди, пусть и не хотим быть больше мужем и женой... Мы любим тебя и это главное» — пересказала актриса слова, которые говорила сыну.
Со своим ребенком актриса и ее новый муж могут говорить на любые темы, она активно занимается половым воспитанием сына. «Откуда берутся дети, сын знает давно. В 6-9 лет ребенку уже можно рассказывать об анатомии полового акта, но очень аккуратно. Важно не смущаться самому и сделать разговор как можно легче, при этом информативным. Про презервативы тоже рассказывала. Герман как-то услышал о них из рекламы и видит упаковки регулярно в мини-барах отелей. Станет постарше, будем говорить о том, что презерватив нужен не только для того, чтобы не забеременеть, а в первую очередь для того, чтобы не заболеть чем-то», — поделилась с изданием актриса.
Шпица рассказала и о том, что Герман прекрасно понимает, что новый муж актрисы не его родной отец, однако воспринимает его уважительно. «Мой муж тоже готов спокойно с Германом поговорить на любые темы. У них хорошие отношения. Герман понимает, что это не отец. Но Руслан для него значимый взрослый», — призналась Катерина.
Германа артистка родила от актера и каскадера Константина Адаева. Они с мужем развелись некоторое время после появления сына на свет. В своей книге актриса написала, что ответственность за расставание берет на себя.
Фото: GlobalLookPress