«Руслан для него значимый взрослый»: Катерина Шпица рассказала об отношениях сына и нового мужа

Шпица рассказала и о том, что Герман прекрасно понимает, что новый муж актрисы не его родной отец, однако воспринимает его уважительно. «Мой муж тоже готов спокойно с Германом поговорить на любые темы. У них хорошие отношения. Герман понимает, что это не отец. Но Руслан для него значимый взрослый», — призналась Катерина.

Германа артистка родила от актера и каскадера Константина Адаева. Они с мужем развелись некоторое время после появления сына на свет. В своей книге актриса написала, что ответственность за расставание берет на себя.