В середине 2023 года: Михаил Ефремов решил немного подождать и выйти по УДО
Prozvezd: адвокат заявил о шансах Михаила Ефремова выйти по УДО в середине 2023 года.
Фото: Ivanov Sergey/East News
Актер Михаил Ефремов может освободиться условно-досрочно в середине 2023 года. Об этом заявил адвокат Максим Калинов.
Поясняя решение Ефремова об отзыве ходатайства о замене срока принудительными работами, он заявил, что актер «решил действовать наверняка». Он предположил, что Ефремов планирует «подождать немного и попытаться выйти на свободу без всяких принудительных работ».
Калинов считает, что у артиста есть все шансы. Адвокат назвал примерные сроки, когда начнется процесс по УДО.
«В середине 2023 года у Михаила появится шанс на условно-досрочное освобождение», - сообщил он изданию Prozvezd.
Адвокат рассказал, что относительно отзыва ходатайства «существует много версий». По одной из них, потерпевшие выразили несогласие с переводом Ефремова на принудительные работы.
Напомним, актера осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Недавно он подал последнее ходатайство, чтобы попытаться заменить срок на принудительные работы. Неожиданно Ефремов отозвал прошение и не дал никаких комментариев на этот счет.