В середине 2023 года: Михаил Ефремов решил немного подождать и выйти по УДО

Актер Михаил Ефремов может освободиться условно-досрочно в середине 2023 года. Об этом заявил адвокат Максим Калинов.

Поясняя решение Ефремова об отзыве ходатайства о замене срока принудительными работами, он заявил, что актер «решил действовать наверняка». Он предположил, что Ефремов планирует «подождать немного и попытаться выйти на свободу без всяких принудительных работ».

Калинов считает, что у артиста есть все шансы. Адвокат назвал примерные сроки, когда начнется процесс по УДО.

«В середине 2023 года у Михаила появится шанс на условно-досрочное освобождение», - сообщил он изданию Prozvezd.

Адвокат рассказал, что относительно отзыва ходатайства «существует много версий». По одной из них, потерпевшие выразили несогласие с переводом Ефремова на принудительные работы.

Напомним, актера осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Недавно он подал последнее ходатайство, чтобы попытаться заменить срок на принудительные работы. Неожиданно Ефремов отозвал прошение и не дал никаких комментариев на этот счет.