Осужденный за гибель человека Михаил Ефремов отказался от смягчения наказания

В 2020 году Михаил Ефремов стал главным ньюсмейкером. Сев за руль в нетрезвом состоянии, актер попал в ДТП, в результате которого погиб человек. Тогда мужчину осудили на 7,5 лет, однако все семейство и его адвокат надеялись на то, что Михаилу удастся снизить срок уголовного наказания. Вот почему юристы Ефремова подали ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы. Однако сам 59-летний артист в скором времени передумал о своем прошении.

Как сообщает издание ТАСС, в Алексеевский районный суд Белгородской области попало заявление Михаила о прекращении производства по ходатайству адвоката. По информации источника, этот вопрос будет решен судебным заседанием 17 февраля.

Фактически, Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека, отказался от смягчения наказания для себя. Сам же актер пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

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