«В сентябре я вернусь»: уехавшая из России Анна Нетребко сделала важное заявление и восхитила Киркорова

Оперная певица Анна Нетребко объявила о своем возвращении на сцену Берлинской государственной оперы. Эта новость настолько понравилась певцу Филиппу Киркорову, что он решил публично поддержать подругу в Сети.

В личном блоге артистка, которая уже два года не приезжает в Россию, рассказала, что в следующем театральном сезоне ее ждет сразу две большие премьеры в Германии.

«Уже в сентябре я вернусь на сцену Берлинской оперы в новую постановку оперы Набукко. А также, в мае исполню „Трубадура“! Две прекрасные вердиевские оперы», — поделилась Анна.

В комментариях отметился друг Нетребко Филипп Киркоров, который поддержал ее и восхитился новостями. «Вау!» — так отреагировал российский исполнитель.

Напомним, что в Берлинской опере Анна не выступала с 2022 года. Именно тогда театр оборвал с ней сотрудничество. Кроме того, отказывались пускать на сцену певицу и другие крупные культурные учреждения Европы. Сама артистка заявляла, что мировые театры давили на нее, чтобы она высказалась о своей позиции.

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