«Принципиальное решение»: Богомолов переименовал возглавляемый им Театр Виктюка

Режиссер Константин Богомолов, с 7 июня занявший пост художественного руководителя Театра Виктюка, сообщил о переименовании учреждения. Месяц назад он утверждал, что не обдумывает смену названия, но обещал обновление репертуара.

«Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется «Театр – Сцена «Мельников»...», - сообщил он от своего лица и дирекции.

В Telegram-канале Сцена «Мельников» объясняется, что решено вернуть зданию имя создателя - архитектора Константина Мельникова. Это «принципиальное решение нового художественного руководства».

В сообщении говорится, что Театр будет «открыт современности»…, по мнению руководства «театр, теряющий связь с современностью, умирает». В учреждении планируют поддерживать память о Виктюке, проводить соответствующие мероприятия и лекции, открыть памятную доску.

«Одновременно ряд спектаклей уйдут из репертуара», - сказано в сообщении.

Некоторые постановки уберут навсегда, другие вернутся спустя время.

«Расставание со спектаклями, как и с прошлым, - всегда болезненно. И мы отлично осознаем это, но полагаем принимаемые решения единственно верными», - объявили в театре.

Все решения планируют подробно прокомментировать на большой пресс-конференции – будут представлены новый образ театра, сайт и постановки.

«В сентябре мы проведем большую пресс-конференцию, на которой подробно прокомментируем все решения…», - отмечается в сообщении.

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