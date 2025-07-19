В семью жены Дмитрия Тарасова пришло горе: Анастасия Костенко сообщила о тяжелой утрате

31-летняя модель Анастасия Костенко сообщила о горе в семье. Умер ее дедушка Владимир Костенко. Об этом многодетная мама рассказала на своей страничке в соцсетях.

«Сегодня не стало моего любимого дедушки — Владимира Александровича Костенко», — написала «2-я Вице-Мисс Россия — 2014».

Жена Дмитрия Тарасова показала трогательное видео с родственником, на котором она запечатлена еще шестилетней девочкой. В кадре Анастасия поет написанную дедушкой песню. Как оказалось, он создал не только слова композиции, но и музыку.

Напомним, Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. Звездные супруги воспитывают четверых детей — семилетнюю Милану, пятилетнюю Еву, трехлетнего Алексея и годовалого Ярослава. Футболист был женат трижды. Его первой женой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. А с 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Их расставание стало болезненным для телеведущей. Тогда она сменила профессиональную деятельность и стала певицей.

Ранее модель вспомнила, как врачи увидели на УЗИ у дочки опухоль, но позже выяснилось, что они ошиблись.