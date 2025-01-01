В семье вокалиста Uma2rman скоро случится прибавление: раскрыт пол ребенка

Жена певца Сергея Кристовского Ксения объявила в соцсетях, что в их семье скоро случится пополнение. 53-летний солист группы Uma2rman станет отцом в седьмой раз.

В своих социальных сетях супруги опубликовали кадры с беременной фотосессии. 28-летняя Ксения намекнула, что в их семье родится девочка. Видимо уже известен пол будущего ребенка.

В 2022 году рок-музыкант развелся с женой Натальей Земцовой и сразу женился на инструкторе по фитнесу Ксении, которая моложе него на 16 лет. Осенью того же года новая избранница родила артисту сына Кузьму. Супруги не скрывают своих чувств и пишут друг другу романтичные послания в соцсетях.

«Я не понимаю, как смогла прожить без тебя так долго. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить», — писала Ксения.

В 2024 году Кристовский обвенчался с молодой избранницей в Исаакиевском соборе: на таинстве присутствовали только родные и близкие друзья пары.

Для певца этот ребенок станет седьмым. У него есть также дети от первого и второго браков.

Ранее Владимир Кристовский записал со своей 17-летней дочерью Умой совместную композицию. Фанатам знаменитости понравилась их совместная работа.