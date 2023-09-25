В семье тяжелобольной Заворотнюк новые финансовые трудности: дочь актрисы влезла в долги

Модель Анна Заворотнюк, дочь звезды «Моей прекрасной няни», задолжала российскому банку 85 тысяч рублей. Из-за того, что артистка не отдавала деньги, компания обратилась в суд и выиграла дело. Об этом сообщает Телеграм-канал «Светский хроник».

По данным источника, крупную сумму известная наследница взяла еще в декабре 2018 года и не отдала по сей день. Теперь же есть официальное постановление суда, по которому Анна обязана вернуть банку все средства, что она занимала. Представители семьи Заворотнюк и сама девушка эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, что уже несколько лет Анастасия и ее родные испытывают определенные финансовые проблемы, которые возникли из-за дорогостоящего лечения актрисы. Сейчас обеспечивать всех приходится фигуристу Петру Чернышеву, основной доход которого складывается из участия в шоу Татьяны Навки и собственной школы фигурного катания.

Недавно же стало известно, что из-за долгов перед налоговой было закрыто ИП Заворотнюк. В последние 15 месяцев артистка не сдавала отчетность, и всего она не отдала государству 172 тысячи рублей, из-за чего бизнес и был ликвидирован принудительно.

Ранее появилась информация, что Анна Заворотнюк улетела из Москвы, хотя уже долгое время находилась в России, из-за чего у фанатов сложилось впечатление, что она собирается вновь переехать к семье из ОАЭ.