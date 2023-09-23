Дочь Заворотнюк спешно уехала из Москвы на фоне новостей о драке в семье

Дочь Анастасии Заворотнюк покинула Москву после рассказов о драке в семье, об этом сообщает «7Дней.ru».

Накануне Анна Заворотнюк рассказала, что в ее семье не всегда было спокойно. Оказалось, что раньше дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» ссорилась со своим братом. Зачастую доходило и до драк.

«У нас бывали разные истории: и ссоры, и драки, и чего только у нас не было...» — вспоминала Анна.

Последние несколько месяцев Заворотнюк жила в Москве, куда она прилетела из ОАЭ. Однако стало известно, что на днях дочь знаменитости улетела в Калининград. Звездная наследница уточнила, что уехала из Москвы ради путешествия с подругами. О том, как долго продлится отдых, Заворотнюк не рассказала.

Ранее появились слухи о том, что дочь актрисы не может выехать за границу из-за образовавшейся задолженности. Пресса сообщала, что у Анны долг по непогашенному кредиту.

Мы также писали о том, что налоговая служба закрыла ИП тяжелобольной Анастасии Заворотнюк из-за долгов. Бизнес актрисы был ликвидирован принудительно из-за того, что она не сдавала финансовую отчетность на протяжении 15 месяцев.