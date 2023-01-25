В семье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк счастье: актрису поздравляют с беременностью

В последние годы в семье звезды «Моей прекрасной няни» были только неутешительные новости. Актриса все еще находится в тяжелом состоянии, а ее супруг Петр Чернышев мало общается с прессой и только много работает. Оттого никто не знает, что на самом деле сейчас происходит с Анастасией. Однако на днях в Сеть просочилась информация, что, наконец-то, в семье Заворотнюк началась белая полоса, и совсем скоро они будут ожидать пополнение.

Дочь Анастасии Анна сейчас находится в Дубае. Недавно она опубликовала новые снимки, на которых фанаты отчетливо увидели округлившийся живот. Они сразу же стали поздравлять молодую актрису с беременностью и желать ей всего самого наилучшего.