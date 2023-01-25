В семье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк счастье: актрису поздравляют с беременностью
27-летнюю дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк заподозрили в беременности.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В последние годы в семье звезды «Моей прекрасной няни» были только неутешительные новости. Актриса все еще находится в тяжелом состоянии, а ее супруг Петр Чернышев мало общается с прессой и только много работает. Оттого никто не знает, что на самом деле сейчас происходит с Анастасией. Однако на днях в Сеть просочилась информация, что, наконец-то, в семье Заворотнюк началась белая полоса, и совсем скоро они будут ожидать пополнение.
Дочь Анастасии Анна сейчас находится в Дубае. Недавно она опубликовала новые снимки, на которых фанаты отчетливо увидели округлившийся живот. Они сразу же стали поздравлять молодую актрису с беременностью и желать ей всего самого наилучшего.
Анна Заворотнюк
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Правда, сама Анна информацию о своем положении не подтверждает, но и не отрицает. В комментариях под своим постом она удивилась, откуда пользователи взяли, что она беременна. Так что на данный момент то, что онкобольная Заворотнюк скоро станет бабушкой, только догадки. Но пользователи Сети уже начали расследование, чтобы доказать свою правоту.
Ранее стали известны подробности съемок проекта, благодаря которому Анастасия Заворотнюк получила свою популярность. Ее коллега Ольга Прокофьева рассказала, что в «Моей прекрасной няне» были совсем небольшие гонорары.