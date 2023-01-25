«Сжалились»: почему съемки «Моей прекрасной няни» были кошмаром для Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала о трудных съемках с Анастасией Заворотнюк. Оказалось, что у ярких актрис были самые скромные гонорары во время работы над проектом.

«У нас с Настей были самые низкие гонорары. Даже приглашенные на малюсенький эпизод артисты получали больше. Первый договор был подписан практически на год, и все это время мы зарабатывали по минимуму», – поделилась звезда с «7Дней».

Исполнительница роли Жанны Аркадьевны отметила, что они с Заворотнюк жили в спартанских условиях.

«У нас до зимы «удобства», извините, были на улице. Потом, когда наступили морозы, над нами сжалились и придумали уже какой-то туалет в помещении», — рассказала Ольга.

Прокофьева также вспомнила работу с Сергеем Жигуновым. По словам женщины, актер их с Настей часто угощал и водил в рестораны. А перед новогодними праздниками принес к их гримерке живую елку.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк, ставшая известной благодаря «Моей прекрасной няне», могла и не получить роль Виктории Прутковской. Дело в том, что изначально руководство проекта рассматривало совсем другую актрису.