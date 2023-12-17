В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова разгорелся скандал в канун Нового года

Певец Влад Топалов рассказал журналистам, что до семейной жизни с телеведущей Региной Тодоренко не любил праздновать Новый год. Однако тому, что исполнитель полюбил торжество, предшествовала ссора с будущей супругой.

Топалов рассказал Пятому каналу на премьере фильма« Елки 10», как Регина приучила его к новогодним традициям. Оказывается, что впервые пара отмечала этот праздник в 2016 году. Тодоренко попросила возлюбленного положить под елку пять предметов, которые он бы хотел перенести в следующий год. Однако Влад не сразу смог это сделать. Шагу с его стороны предшествовала ссора.

Певцу показалось, что вторая половинка хочет его сломать. Только потом он понял, что Регина собирала его по кусочкам и меняла жизнь к лучшему. Что касается новогодних традиций сейчас, то исполнитель старается их придерживаться. Например, Топалов обязательно сжигает бумажку с желанием.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко сделала дорогостоящий подарок пятилетнему сыну. Она подарила мальчику квартиру.