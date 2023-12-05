Регина Тодоренко сделала дорогостоящий подарок пятилетнему сыну

Известная телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру для пятилетнего сына Михаила. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Как призналась знаменитость, подобная покупка обусловлена ее желанием позаботиться о будущем старшего наследника. Она уточнила, что приняла решение о такой инвестиции еще несколько лет назад.

«Консервативное вложение - это покупка квартиры. Старшему уже приобрели», - заявила Тодоренко.

При этом стоимость, расположение и площадь приобретенной для ребенка недвижимости телеведущая раскрывать не стала. Звезда подчеркнула, что в ближайшее время намерена взять ипотеку, чтобы обеспечить собственным жильем и младшего сына.

Напомним, у Регины Тодоренко есть двое сыновей. Отцом обоих детей является певец Влад Топалов.

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