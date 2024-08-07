В семье Игоря Николаева возможно пополнение: Юлия Проскурякова «сияет от счастья» в свободной одежде

41-летняя певица Юлия Проскурякова впервые за долгое время вышла в свет. Супруга Игоря Николаева появилась на премьере фильма в одежде свободного кроя и буквально «сияла» от счастья. Артистка поделилась кадрами в личном блоге и спровоцировала слухи о своей беременности.

Юлия Проскурякова вместе с подругами пришла на премьеру фильма «Мой дикий друг» о дружбе мальчика и лисенка. Певица призналась, что во время просмотра ленты не смогла сдержать эмоции.

«Я несколько раз прослезилась», — поделилась Юлия Проскурякова.

Для мероприятия знаменитость выбрала наряд свободного кроя и накинула сверху удлиненный пиджак, тем самым скрыв талию и живот. Юлия Проскурякова улыбалась и выглядела счастливой. Многие пользователи Сети предположили, что она находится в «интересном» положении. С этим же связали ее эмоциональность.

«Сияет от счастья! Неужели ждет второго?» — пишут в Сети.

Сама артистка пока никак не комментировала появившиеся слухи.

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года состоит в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым. У пары есть 8-летняя дочь Вероника.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Проскурякова раскрыла неожиданные подробности отношений с Игорем Николаевым.