«В семь лет у нее уже была сумочка Prada»: Бородина рассказала, как балует младшую дочь

Ксения Бородина воспитывает двух наследниц — 15-летнюю Марусю и восьмилетнюю Теону. Благодаря высоким гонорарам, телеведущая может баловать девочек. Но если старшая дочь холодна к брендовым товарам, младшая очень любит модные бутики.

В разговоре с Никитой Ефремовым бывшая ведущая «Дома-2» призналась, что постоянно ходит с Марусей по магазинам, но ей обычно ничего не надо, хотя у девочки есть собственная карта. Наследница звезды бережет финансы и очень экологично к ним относится, а вещи любит покупать на деньги, подаренные на день рождения. Бородиной пришлось уговаривать дочь взять сумку Prada, но в итоге заботливая мама сама поехала в Европу и привезла брендовую вещь в подарок.

В отличие от своей сестры, Теона растет настоящей модницей. Как призналась 41-летняя телеведущая, в семь лет у девочки уже была сумка Prada.

«В семь лет у нее уже была сумочка Prada. Она просто надавила на мое хорошее настроение, потому что мы приехали в Европу, поели устриц вкусных, улиток. Я вышла вся довольная и счастливая, а она знает, как разводить», — с улыбкой рассказала Ксения.

Бородина и сама не может обойтись без брендовых товаров. Самая дорогая вещь в ее гардеробе — сумка Birkin, стоимость которой начинается от миллиона рублей. Получить ее не так просто: нужно дождаться своей очереди, а в нее ставят только тех, кто потратил огромные суммы в Hermès.

В 2008 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова. В 2009-м она родила дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отношения с предпринимателем Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

Недавно Бородина начала встречаться с блогером Николаем Сердюковым. Звезда уже познакомилась с мамой возлюбленного.