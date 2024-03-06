«В секту какую-то попала»: шоумен боится за Пугачеву из-за ее последних видео

Шоумен Стас Барецкий считает, что певица Алла Пугачева оскорбила Стаса Михайлова под влиянием сторонних людей. Он предположил, что она могла попасть в какую-то секту. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Барецкого удивляет поведение Примадонны в последнее время. Он напомнил о том, как она танцевала под украинскую песню, а после стала оскорблять Стаса Михайлова за слова об уехавших артистах.

«Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление», – порассуждал шоумен.

По мнению Стаса, подобное поведение «мелко для нее», она уже не похожа на ту Аллу Борисовну, которую помнят зрители. Звезда предположил, что Пугачева могла попасть под чужое влияние.

«Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это не звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», – объяснил Барецкий.

Знаменитость добавил, что поведение Примадонны напоминает ему провокационные заявления и поступки актера Алексея Панина* (Признан иноагентом на территории РФ). Он сомневается, что публика сможет простить певицу после всего, что она наговорила.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову на слова об уехавших звездах. Она сняла видео с хриплым голосом и сказала все, что думает о певце.