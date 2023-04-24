«В сексуальном рабстве»: стало известно, как зовут тайного спонсора Анфисы Чеховой

Телеведущая и отечественный секс-символ Анфиса Чехова встречают весну в Дубае.

Похоже, артистка ни в чем себе не отказывает: её социальные сети пестрят фотографами дорогих шоу-румов, отелей и ресторанов.

В какой-то момент роскошь, в которой купается Анфиса, показалась некоторым настолько откровенной, что в Сети начали появляться слухи о существовании некоего богатого любовника, который и оплачивает телеведущей всё, что только она не пожелает.

Издание PROZVEZD приводит в комментарий наиболее смелого подписчика телезвезды: «Вы – содержанка у богатого человека, или эти красивые места и шопинг вы можете позволить себе благодаря труду и таланту?», – интересуется любопытный.

Чехова, которая уже не раз говорила о том, что привыкла всего в жизни добиваться сама, не заставила ждать себя с оригинальным ответом. По её словам, она и правда пребывает в рабстве у богача, только этот человек – она сама.

«Я у Анфисы Чеховой в сексуальном рабстве, – иронизирует звезда, – заставляет меня в купальниках фотографироваться и все ее прихоти удовлетворять…»

Ранее портал «Страсти» провел собственное расследование, выяснив как и где можно попробовать найти себе богатого спонсора.

Подробнее об этом читайте в спец.материале «Как я стала содержанкой».