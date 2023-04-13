Как я стала содержанкой

Итак, анкета создана. На сайте есть несколько разделов, самый большой – общая рассылка. В нем размещены страницы мужчин, которые сразу пишут, что ищут, кого хотят – у каждой есть возможность согласиться на приглашение и дальше перейти в приватный чат. Каждая зарегистрированная девушка видит общую рассылку и может отреагировать, тогда у «спонсора» появится ее анкета. В рассылке обычно сидят мужчины ищущие …. Немного не содержанку, а девочек на дачу, в загородный дом, сауны и отели. Некоторые мужчины приглашают сопроводить их на бизнес-встречу (в субботу вечером).

Мужчины на этом сайте в принципе болезненно реагируют на вопрос о расценках. Многие пишут, что сначала хотят пообщаться вживую и все индивидуально. Для «спонсоров» это выглядит как собеседование, где они главные, властные, и решают все.

Неуверенные в себе? Потерянные? Кто эти люди?

Одному такому мужчине я нажала – «согласиться». Началось общение. Он музыкант совершенно обычной внешности. Собеседник рассказал, что в ближайшее время дает концерт, а после едет с друзьями на дачу. На сайте он ищет девушек на выходные. Собирается большая компания. Расценки скудные – 10-15 тыс. рублей за ночь (могут быть меньше, если есть ограничения в сексе).

На вопрос, почему он сидит на сайте, пришел ответ, что проститутки могут болеть. И хочется не профи. Спросив, много ли нашлось желающих, я получила сообщение, что ведется более 10 открытых диалогов. В основном это студентки… Ищущие легких денег или приключений? Что с ними потом, после этих поездок? Очевидно, что все эти «сопровождения» не самые безопасные. И совершенно точно не про содержание.