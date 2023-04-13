Как я стала содержанкой
Фото: Freepik
В XXI веке существует миллион возможностей, где можно познакомиться. Но случайных встреч в кафе, на улице, на выставке, в театре становится все меньше. Зато сервисы для онлайн-знакомств пользуются большим спросом. Люди находят на сайтах любовников, друзей, жен и мужей. Или просто приятеля по переписке.
Но есть и другие сайты. Для тех, кто ищет спонсоров и содержанок.
Я решила провести эксперимент и разместила свои настоящие фотографии на одном из них: красивые, студийные, профессиональные, где локоны, короткая блузка, томный взгляд. Настоящий возраст - 31. Долго сомневалась, боялась, что уже поздно начинать карьеру содержанки? Но нет. Анализировала анкеты и нашла женщин, которым за 50. Они все еще ждут своего принца (спонсора).
Итак, анкета создана. На сайте есть несколько разделов, самый большой – общая рассылка. В нем размещены страницы мужчин, которые сразу пишут, что ищут, кого хотят – у каждой есть возможность согласиться на приглашение и дальше перейти в приватный чат. Каждая зарегистрированная девушка видит общую рассылку и может отреагировать, тогда у «спонсора» появится ее анкета. В рассылке обычно сидят мужчины ищущие …. Немного не содержанку, а девочек на дачу, в загородный дом, сауны и отели. Некоторые мужчины приглашают сопроводить их на бизнес-встречу (в субботу вечером).
Мужчины на этом сайте в принципе болезненно реагируют на вопрос о расценках. Многие пишут, что сначала хотят пообщаться вживую и все индивидуально. Для «спонсоров» это выглядит как собеседование, где они главные, властные, и решают все.
Неуверенные в себе? Потерянные? Кто эти люди?
Одному такому мужчине я нажала – «согласиться». Началось общение. Он музыкант совершенно обычной внешности. Собеседник рассказал, что в ближайшее время дает концерт, а после едет с друзьями на дачу. На сайте он ищет девушек на выходные. Собирается большая компания. Расценки скудные – 10-15 тыс. рублей за ночь (могут быть меньше, если есть ограничения в сексе).
На вопрос, почему он сидит на сайте, пришел ответ, что проститутки могут болеть. И хочется не профи. Спросив, много ли нашлось желающих, я получила сообщение, что ведется более 10 открытых диалогов. В основном это студентки… Ищущие легких денег или приключений? Что с ними потом, после этих поездок? Очевидно, что все эти «сопровождения» не самые безопасные. И совершенно точно не про содержание.
Система просмотра анкеты строится так: новые пользователи показываются первыми. Дальше анкета падает вниз. Шанс засветиться есть только в первые сутки, затем можно снова подняться вверх, но за определенную плату. Мою анкету за три дня просмотрели 100 человек. Активных диалогов было 25: это те, кто заинтересовались и начали общаться.
Персонажи все разные. Мне было интересно, кто эти люди, зачем им содержанка, чего ждут, какой средний возраст, есть ли семья, кем работают, о чем мечтают и сколько, по их мнению, «стоит» 31-летняя девушка.
У редких мужчин-спонсоров на сайте есть фотографии и заполнен профиль. В основном страницы закрыты, написаны только город и возраст. Средний возраст наших героев, которые откликнулись, 35-50 лет.
Первый герой в анкете назван «Мужчина» - трогательный и нежный, неуверенный и тихий. Его возраст 37. На сайте сказал, что впервые. Ищет и ждет подругу. У «Мужчины» не складывается личная жизнь, он достаточно одинокий и закрытый. «Спонсор» очень хочет тепла и почувствовать, как это, когда есть девушка, жена. За встречи два раза в неделю он предложил 30 тыс. рублей в месяц. От девушки хочет, чтобы готовила еду и смотрела с ним фильмы. Секс – если получится и по обоюдному согласию, это не самое важное. Бюджет строго 30 тыс. рублей, дать больше возможности нет. На вопрос, почему он зарегистрировался на сайте содержанок, я получила следующий ответ: «А где же еще найти?»
Второй герой готов закрыть вопрос с жильем. Его зовут Андрей. В анкете есть фотография: мужчина сидит за рулем в открытом кабриолете. Ему 43 года, о себе пишет: «интересный, свободный, обеспеченный, без вредных привычек». Андрей ищет романтических отношений. Тусовщиц и профи отвергает сразу и просит не беспокоить. Сразу оговаривает, что долго не переписывается, за живое общение. Он максимально закрытый, зато активно просит номер. Бюджет готов оговаривать исключительно вживую.
Третий герой узнал меня по фотографиям, говорил, что у нас есть общие знакомые. Но вдаваться в подробности не захотел. Только пообещал, что не сдаст. И в принципе не прочь встретиться, потому что я в его «вкусе». Родственники после этого массово не звонили, коллеги странно не смотрели.
Четвертый герой - Кирилл, 43 года, фотографии в анкете есть. Про себя в профиле написал: «успешен, энергичен, умен, в разводе». На его странице опубликованы снимки из путешествий. Мужчина по фотографиям приятный, сдержанный. Очень милый в общении. Про себя рассказал, что есть бизнес, была жена. На вопрос, почему он здесь, ведь с такими данными легко мог найти новую девушку – ответа не было. Звал в ресторан, чтобы оговорить бюджет, мою занятость (есть ли еще клиенты) и планы на дальнейшее счастливое будущее. Для него важно, чтобы девушка нравилась. Хочет нежности, «поцелуйчиков», классического секса в защите, а еще наличия интеллекта для разговоров.
Пятый герой - без фото, без имени, женат. Приличный семьянин, воспитанный человек. Очень волновался, готов был общаться, ждать, когда созреем для свидания. В процессе общения представился Сергеем, прислал свою фотографию. На фото мужчина стоит на берегу моря, руки в боки. На вопрос, делала ли снимок жена, он сказал: «Давайте без этого». Мужчина оказался обидчивым. На встречи есть время только днем, за каждое свидание готов платить 10 тыс. рублей. Когда поторговались, готов был заплатить больше. И очень ждал встречи. Даже согласился просто попить кофе и поговорить…. Но уже без денег.
Многие мужчины ждут от девушек не только секса, но и разговоров.
Про разговоры – для героев с сайта это важно и оговаривалось несколько раз. Из всех только один человек пытался поинтересоваться, что я за человек. Остальные готовы были обсуждать себя, пожелания в сексе, свои «безграничные возможности». Кстати, про возможности.
Первая встреча, по статистике, для мужчин выглядит как общение, обсуждение «хотелок» каждого (а именно денег и времени). Уточняют – знакомство или с продолжением? Сразу в содержанки не берут. Им нужны хотя бы три свидания, чтобы понять, подходим ли мы друг другу в сексе и есть ли, о чем поговорить. Средняя цена «встречи» - 15-30 тыс. рублей. А дальше, если женщина понравится, бюджет строится на месяц и, может быть, вы попадете на обеспечение.
Моя анкета была активной три дня, потом модераторы ее удалили. Пятый герой по имени Сергей, вероятно, страшно обиделся, что свидание не состоялось. А мы еще торговались с ним по деньгам и пытались объяснить, что 10 тыс. рублей за встречу – это несерьезно. Сергей решил, что я профи – а в правилах сайта прописано маленькими буквами –профи запрещены и анкета будет удалена безвозвратно.
Я связывалась с модераторами сайта, но разговор был коротким – вы профи. Это запрещено.
Позже я пыталась зарегистрироваться на других подобных сайтах, с новыми фотографиями, меняла имя (Алена, Олеся) – но попала в черный список по базе. Оказалось, что нельзя зарегистрироваться и на других. На всех сайтах я оказалась в черном списке, потому что «профи».
Что еще запрещено на сайте? Там много пунктов. Например, нельзя отправлять эротические фотографии. Нельзя просить перевести деньги на карту. Нельзя предлагать услуги массажа. Можно размещать анкету без фотографий и даже не со своими снимками. А вот профи быть нельзя.
Так и не стала я содержанкой.