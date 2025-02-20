В «секретном формате»: актер Михаил Ефремов подал прошение об УДО

Актер Михаил Ефремов тайно подал прошение об УДО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты узнали, что Михаил Ефремов в «секретном формате» подал прошение об условно-досрочном освобождении. Среди аргументов актера о том, почему его должны выпустить раньше срока, звучали проблемы со здоровьем (сердце, легкие и потеря зрения), исправная ежедневная работа в швейном цеху, раскаяние и посещение церкви, а также помощь в художественной самодеятельности.

Ефремов заявил, что он осознал прошлые взыскания за нарушения порядка и готов выйти на волю. Отмечается, что актер был готов подавать заявление об УДО еще в декабре прошлого года и даже собрал для этого необходимые документы. Однако из-за шумихи в СМИ, отложил это на 2025 год.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов может попросить о переводе в колонию-поселение.