Михаил Ефремов может попросить о переводе в колонию-поселение

Актер Михаил Ефремов может просить об изменении режима пребывания – он имеет право подать соответствующие документы в связи с наступлением срока. Об этом сообщил правозащитник Иван Мельников.

Его комментарий приводит aif.ru.

«По срокам он уже имеет право подавать соответствующие документы для возможности либо для изменения режима пребывания на более мягкий, например, для перевода в колонию-поселения, либо для получения условно-досрочного освобождения», - сказал Мельников.

Колония представит характеристику на актера, затем состоится суд. Важно, чтобы Ефремов компенсировал ущерб потерпевшим – на это обращают внимание. В случае отказа в УДО актер сможет подать документы в 2026 году.

Мельников прокомментировал визит режиссеров на пробы в колонию. Правозащитник объяснил, что это делалось с разрешения администрации регионального ФСИН и в рамках соцработы.

Ранее сообщалось, что режиссеры обращали внимание в том числе на состояние зубов актера, так как в заключении с этим бывают проблемы. Однако с эмалью у Ефремова все в порядке.