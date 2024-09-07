«В сауне»: Дмитрий Тарасов раскрыл детали знакомства с Анастасией Костенко

Дмитрий Тарасов ответил на слухи о знакомстве с Анастасией Костенко в сауне. Об этом стало известно из соцсетей.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том, что он познакомился со своей женой Анастасией Костенко в сауне. Муж обладательницы звания «Донская Красавица 2012» уточнил, что встретил свою любовь в другом месте.

«Будьте добрее, пожалуйста! Если бы я познакомился с Настей в сауне, она бы точно никогда бы не была моей женой. Поэтому вам надо быть немножко добрее, и у вас тоже обязательно появится любимый человек. У нас, у мужиков, все намного проще», — рассказал он.

Тарасов также ответил подписчице, которая назвала его жену «квашней». Он не понял значения этого слова, но тоже решил адресовать его подписчице.

«Сама ты квашня, потому что злая!» — написал он.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов избавился от построенного для Бузовой дома за 200 млн рублей и купил жене Костенко новый особняк.