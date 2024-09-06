Дмитрий Тарасов избавился от построенного для Бузовой дома за 200 млн рублей и купил жене Костенко новый особняк

Футболист Дмитрий Тарасов, наконец, продал дом, который был построен, когда он был в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Долгое время недвижимость за 200 миллионов рублей не пользовалась спросом, но покупатель все же нашелся.

На вырученные со сделки деньги спортсмен решил порадовать жену. Он в тайне от Анастасии Костенко приобрел особняк, а затем привел ее к нему с закрытыми глазами.

«А если я подарю тебе новый дом, ты будешь себя чувствовать хозяйкой? Да. Тогда вот. Делай с ним что хочешь, ремонтируй, как хочешь, только говори, сколько, а все остальное сама», - рассказала блогерша.

В доме Бузовой Костенко чувствовала себя неуютно, хотела другое жилье. Но долгое время семья не могла его приобрести. Тогда временно знаменитости переехали в дом, который арендовали. И несмотря на то, что теперь Анастасия получила, наконец, свою недвижимость, перебраться туда они пока не смогут. Судя по видео, в котором модель показала особняк, там предстоят ремонтные работы.

К слову, некоторые пользователи в Сети пошутили, что таким подарком Тарасов загладил свою вину перед женой после того, как не защитил ее от оскорблений. Напомним, что в эфире одного шоу телеведущая заявила, что Анастасия «чуть красивее обезьяны», и это задело блогершу.

Ранее Анастасия Костенко ответила Яне Ромашкиной, назвавшей ее обезьяной.