В Санкт-Петербурге запретили трек рэпера Scally Milano

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной одну из композиций рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Проверку организовали после того, как песня привлекла внимание специалистов, которые осуществляли мониторинг.

Суд постановил, что композиция, содержащая нецензурную брань и пропаганду употребления наркотических веществ, находится в открытом доступе «для всех пользователей, в том числе несовершеннолетних», вследствие чего может оказывать негативное влияние на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей.

Напомним, в апреле минувшего года сотрудники полиции сорвали концерт Scally Milano в Санкт-Петербурге. Позднее рэпер обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. После этого Мизулина попросила СК отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что рэпер Элджей решил тайно покинуть лейбл Анны Asti после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.