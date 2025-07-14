В Санкт-Петербурге напали на рэпера Витю АК-47

Рэпер Витя АК-47 (Виктор Гостюхин) столкнулся с агрессией со стороны поклонников после концерта в Санкт-Петербурге. В комментарии 360.ru музыкант назвал напавших «бухими малолетками».

Инцидент произошел на следующий день после выступления на «Зеленой сцене». Витя АК-47 вышел из отеля, чтобы зайти в кафе, но его окружили фанаты.

«Я иду без очков, с рюкзаком в сандалиях, как турист. Думал, пройду нормально. Поймали, держали, орали "мы стримим". Так что смотрите на каком-то канале, как меня ловят малолетки», — заявил рэпер.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», столкновение произошло на Лиговском проспекте. Поклонники приставали к исполнителю, требуя совместное селфи, но он отказался, вырвался и ушел.

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