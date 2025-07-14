«Может прилететь за ее действия и высказывания»: почему Алла Пугачева удвоила охрану в Юрмале

Уехавшая из России Алла Пугачева начала опасаться за свою безопасность, так как прекрасно понимает возможные последствия своих слов и действий. Такое мнение высказал продюсер Павел Рудченко.

В настоящее время 76-летняя исполнительница хита «Мадам Брошкина» приехала с детьми и мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) в Латвию. Семейство планирует провести летние месяцы в Юрмале. При этом Пугачева решила усилить меры безопасности и наняла личную охрану.

«Пугачева опасается, что ей может прилететь за ее действия и высказывания. С одной стороны, она ведет себя как Примадонна, мол, ей все равно. Но, с другой стороны, здравый смысл никто не отменял. Тем более с учетом того, что в странах Прибалтики последнее время активно нагнетаются русофобские настроения», - сказал Рудченко в беседе с Ura.ru.

Он также напомнил, что дочь Пугачевой, певицу Кристину Орбакайту признали в Латвии «угрозой нацбезопасности» и запретили ей въезд в страну. По словам продюсера, решение Пугачевой усилить охрану именно в Юрмале связано в том числе с этой ситуацией.

«Все это бьет не только по репутации Пугачевой, но и ее нервной системе. Теперь она видит опасность не только со стороны официальных властей, но и простых людей. Ее действия народ не поддержал. Возможно, конечно, она рассчитывала на другое, но не вышло», — резюмировал Рудченко.

Ранее сообщалось, что артистка живет в Юрмале на роскошной вилле с усиленной охраной. Территория включает в себя двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплекс, теннисный корт, кинозал, зимний сад. Кроме того, предоставляются услуги домработницы, повара, помощника по дому.

*Признан иностранным агентом на территории России