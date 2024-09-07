«В самом разгаре»: Лариса Долина впервые после долгой паузы высказалась о ходе следствия

Лариса Долина заявила, что следствие по делу о мошенничестве находится в самом разгаре. Об этом сообщает 360.ru.

Певица Лариса Долина посетила избирательный участок и проголосовала за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Знаменитость подловили журналисты, которые поинтересовались, в какой стадии находится дело о мошенничестве с ее квартирой.

Впервые Долина согласилась прокомментировать ход расследования.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», — рассказала она.

Певица добавила, что у нее «боевой настрой» и ушла с избирательного участка.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками правоохранительных органов, продали ее квартиру настоящему покупателю по заниженной стоимости. Позже они смогли забрать 200 миллионов рублей выручки с продажи и перевели деньги на криптокошельки.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина собирается набить татуировку после скандала с мошенничеством.