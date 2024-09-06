«Увидите»: Лариса Долина собирается набить татуировку после скандала с мошенничеством

Певица Лариса Долина на мероприятии «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук сообщила, что собирается набить татуировку. Что это будет за рисунок, артистка не поделилась.

Журналисты поинтересовались, как певица относится к татуировкам. На это Долина ответила, что у нее уже есть рисунок на теле.

Пресса уточнила, есть ли у артистки планы сделать новое тату. Долина интригующе произнесла: «Есть, не скажу. Увидите».

На вопрос, связанный с недавним мошенничеством, певица отказалась отвечать. Она заявила: «У меня все хорошо. Спасибо». Появление певицы запечатлел Telegram-канал «Звездач».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал обман с квартирой певицы. Он назвал артистку женщиной пожилого возраста и предложил казнить обманувших ее людей.