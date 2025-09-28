В салоне кровать, гардеробная и биотуалет: Анита Цой похвасталась автомобилем за 30 млн рублей

Певица Анита Цой похвасталась новым автомобилем, который приобрела за 30 миллионов рублей.

Минивен исполнительнице хита «Небо» подарил муж на 35-летие совместной жизни. Машина в базовой комплектации стоит 15 миллионов рублей, однако Аниту не устраивал цвет и наполнение, поэтому она вложила еще 15 миллионов на дополнительный тюнинг.

«Вы не увидите больше такого цвета ни у кого. У меня эксклюзив. Под меня специально намешали цвет, который я хотела. Самый трендовый цвет — Futuria Dusk», - разоткровенничалась Цой в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кожаные кресла раскладываются в удобную двуспальную кровать. Кроме того, в салоне установлен большой телевизор, принтер, рабочий стол и даже биотуалет, а багажник переделан под гардеробную. Особая гордость Аниты — потолок, обшитый замшей.

«На это надо зарабатывать, копить или получать наследство», - посмеялась Анита.

Ранее фирма певицы Аниты Цой задолжала налоговой 264 тысячи 521 рубль. Бизнес звезды специализируется на производстве консервов по авторским рецептам. В 2024 году расходы компании превысили доходы на целых 3,5 миллиона рублей.